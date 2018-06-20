المغرب في مواجهة البرتغال .. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء في الساعة (15:00) بتوقت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة حامية الوطيس بين المغرب والبرتغال، في مونديال روسيا 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، والمدير الفني لنظيره المغربي، الفرنسي هيرفي رينارد، مباراتهما الثانية في مونديال 2018، بالتشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: "twitter/FifaWorldCup"

نايف الكوردي