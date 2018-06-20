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بالفيديو.. حارس مرمى الكويت يصدر بيانا بشأن واقعة مطار الدوحة

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى الكويت يصدر بيانا بشأن واقعة مطار الدوحة
Reuters Tariq Alali
صورة من الأرشيف
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نشر حارس مرمى المنتخب الكويتي لكرة القدم، نواف الخالدي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يشكو فيه من إساءة معاملته في مطار الدوحة.

ويظهر نواف الخالدي في الفيديو غاضبا مما حدث له، مطالبا القطريين بالاعتذار له، حيث قامت سلطات المطار في قطر بمصادرة هواتفه ومنعه من الاتصال بسفارة بلاده، أثناء وجوده في مطار الدوحة، يوم أمس الثلاثاء.

وأصدر المحامي الكويتي حسين العصفور بيانا جاء فيه: "ما تعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحة أمر لن يمر مرور الكرام، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكاملة لرد اعتباره بعد التعسف الذي تعرض له من قبل رجال المباحث في مطار حمد الدولي، من حجز لحريته دون وجه حق، بناء على شخصية متنفذة استخدمت سلطتها بشكل مسيء في قطر".

المصدر: "twitter/NawafAlkhaldi" 

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