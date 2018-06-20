بالفيديو.. حارس مرمى الكويت يصدر بيانا بشأن واقعة مطار الدوحة
نشر حارس مرمى المنتخب الكويتي لكرة القدم، نواف الخالدي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يشكو فيه من إساءة معاملته في مطار الدوحة.
ويظهر نواف الخالدي في الفيديو غاضبا مما حدث له، مطالبا القطريين بالاعتذار له، حيث قامت سلطات المطار في قطر بمصادرة هواتفه ومنعه من الاتصال بسفارة بلاده، أثناء وجوده في مطار الدوحة، يوم أمس الثلاثاء.
كنت أنتظر ..! pic.twitter.com/O6xgNeeCP0— Nawaf Alkhaldi (@NawafAlkhaldi) June 20, 2018
وأصدر المحامي الكويتي حسين العصفور بيانا جاء فيه: "ما تعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحة أمر لن يمر مرور الكرام، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكاملة لرد اعتباره بعد التعسف الذي تعرض له من قبل رجال المباحث في مطار حمد الدولي، من حجز لحريته دون وجه حق، بناء على شخصية متنفذة استخدمت سلطتها بشكل مسيء في قطر".
بيان صحفي:— المحامي/حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) June 20, 2018
لماتعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحه امر لن يمر مرور الكرام وسنقوم بأتخاذ كافة الأجراءات القانونيه الكامله لرد أعتباره بعد التعسف الذي تعرضله من قبل رجال المباحث في مطار حمد الدولي من حجز لحريته دون وجه حق بناء على شخصية متنفذه أستخدم سلطته بشكل خاطئ في قطر pic.twitter.com/IpxcuqdHwf
المصدر: "twitter/NawafAlkhaldi"