السعودي آل الشيخ يشتري ناديا مصريا ويغير اسمه

كشفت تقارير صحفية أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أتم صفقة شراء نادي الأسيوطي المصري، وقام بتغيير اسمه إلى نادي "Pyramids FC" أي الأهرامات.

وأكدت التقارير أن حسام البدري سيكون رئيسا لنادي الأهرامات، وسيقوم النادي باستقطاب العديد من اللاعبين العالميين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الـ28 من يونيو الجاري.

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ورحل البدري عن النادي الأهلي، في مايو الماضي، بعد خسارة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على يد كامبالا سيتي بطل أوغندا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر