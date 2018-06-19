روسيا أول فريق يتأهل للدور الثاني "منطقيا" على حساب مصر في المونديال

وضع المنتخب الروسي قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم بتغلبه على المنتخب المصري 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وقد يتمكن المنتخب الروسي من التأهل إلى دور الستة عشر رسميا، غدا الأربعاء، في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي أو تعادلهما بأي نتيجة.

أحرز ثلاثية المنتخب الروسي كل من أحمد فتحي في (د.47 بالخطأ في مرماه) ودينيس تشيريشيف في (د.59) وأرتيم دزيوبا في (د.62).

بينما أحرز هدف منتخب مصر الوحيد محمد صلاح في (د.73 من ركلة جزاء).

وانتهى الشوط الأول بين المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره المصري بالتعادل السلبي في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، في كأس العالم 2018.

المصدر: RT