بالفيديو.. أطفال نجوم البرازيل يتدربون مع آبائهم في مونديال روسيا رفقة "ماتريوشكا"

رصدت عدسة كاميرا RT لقطات جميلة، تظهر نجمي المنتخب البرازيلي مارسيلو وكاسيميرو رفقة ابنيهما خلال حصة تدريبية في معسكرهم ضمن مونديال روسيا في مدينة سوتشي عروسة البحر الأسود.

ويظهر في الفيديو ابنا النجمين البرازيليين على عشب الملعب التدريبي وبجانبهما مجموعة من الدمى الروسية الخشبية التقليدية الشهيرة "ماتريوشكا"، قبل أن يبدأ مارسيلو باللعب معهم وتبادل التمريرات.

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واستهل المنتخب البرازيلي مشاركته في مونديال روسيا بالتعادل أمام المنتخب السويسري 1-1، ويلعب مباراته القادمة أمام المنتخب الكوستاريكي يوم الجمعة القادم في بطرسبورغ، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة صربيا في الـ27 من يونيو الجاري في موسكو.

المصدر: RT

أليكسي اسبر