الأسترالية بارتي تحرز لقب دورة نوتنغهام

توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب دورة نوتنغهام البريطانية للتنس، بفوزها اليوم في النهائي على البريطانية جوهانا كونتا، بثلاث مجموعات لواحدة.

وفازت اللاعبة الأسترالية بواقع (6-3 و3-6 و6-4).

واللقب هو الثالث لبارتي (22 عاما)، المصنفة 17 عالميا، بعد تتويجها في كوالالمبور (2017)، وسيدني (2018)، علما بأنها خاضت اليوم النهائي الخامس في مسيرتها.

إقرأ المزيد

من جانبها، أخفقت كونتا (27 عاما) في إحراز لقبها الرابع، وسقطت للسنة الثانية تواليا في نوتنغهام بعد خسارتها العام الماضي أمام الكرواتية دونا فيكيتش (6-2 و6-7).

المصدر: وكالات