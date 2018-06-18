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الأسترالية بارتي تحرز لقب دورة نوتنغهام

الرياضة

الأسترالية بارتي تحرز لقب دورة نوتنغهام
AFP CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب دورة نوتنغهام البريطانية للتنس، بفوزها اليوم في النهائي على البريطانية جوهانا كونتا، بثلاث مجموعات لواحدة.

وفازت اللاعبة الأسترالية بواقع (6-3 و3-6 و6-4).

واللقب هو الثالث لبارتي (22 عاما)، المصنفة 17 عالميا، بعد تتويجها في كوالالمبور (2017)، وسيدني (2018)، علما بأنها خاضت اليوم النهائي الخامس في مسيرتها.

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من جانبها، أخفقت كونتا (27 عاما) في إحراز لقبها الرابع، وسقطت للسنة الثانية تواليا في نوتنغهام بعد خسارتها العام الماضي أمام الكرواتية دونا فيكيتش (6-2 و6-7).

المصدر: وكالات

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