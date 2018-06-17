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فيدرر بطلا لدورة شتوتغارت

الرياضة

فيدرر بطلا لدورة شتوتغارت
Reuters Ralph Orlowski
فيدرر بطلا لدورة شتوتغارت
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توج السويسري روجر فيدرر بلقب دورة شتوتغارت الألمانية للتنس، عقب فوزه اليوم، في المباراة النهائية على الكندي ميلوش راونيتش، بمجموعتين متتاليتين.

وحسم النجم السويسري، الذي سيستعيد غدا صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من غريمة الإسباني رافائيل نادال، المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، والثانية بنتيجة (7-6).

وهذا اللقب هو الـ98 في مسيرة فيدرر، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20 لقبا).

المصدر: ATP

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