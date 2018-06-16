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بوتين لن يحضر مواجهة روسيا ومصر في كأس العالم

الرياضة

بوتين لن يحضر مواجهة روسيا ومصر في كأس العالم
Sputnik Алексей Дружинин
بوتين لن يحضر مواجهة روسيا ومصر في كأس العالم
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يتمكن من حضور مباراة منتخب بلاده ضد مصر، ضمن فعاليات مونديال روسيا 2018.

وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس بوتين مواجهة روسيا الثانية في كأس العالم، قال بيسكوف: "حتى الساعة الراهنة فهو لن يتمكن من ذلك".

وتقام مواجهة روسيا ومصر في الـ19 من الشهر الجاري في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين حضر مباراة افتتاح بطولة كأس العالم، التي أقيمت الخميس الماضي، وجمعت منتخب روسيا بنظيره السعودي، وانتهت بفوز "الدب الروسي" بخماسية نظيفة.

المصدر: RT

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