بوتين: روسيا جاهزة لاستضافة كأس العالم 2018

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (الـ68) في موسكو، على جاهزية روسيا على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال بوتين،: " روسيا مستعدة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتوفير أقصى درجات الراحة لكل من سيأتي إلى بلدنا".

وشكر بوتين الاتحاد الدولي وجميع أعضائه على الثقة وكذلك لدعمهم في التحضير لهذا العرس العالمي.

وتطرق بوتين في كلمته أمام مؤتمر الفيفا، إلى أن بلاده تدعو للتعاون الوثيق بين كل الدول في الرياضة التي يجب أن تبقى خارج السياسة وأردف "جمع مؤتمر الفيفا الـ 68 في موسكو وفود الاتحاد الوطنية لكرة القدم الـ 211 جميعها والاتحادات القارية الست، عالم كرة القدم بأسره​​​. أود الإشادة بالذات بوفاء الاتحاد الدولي لكرة القدم بمبدأ "الرياضة خارج السياسة، روسيا التزمت دائما بهذا النهج وتطمح للتعاون الوثيق مع كل من يطمح لتنمية وتعزيز الأصل الخلاق للرياضة، وآفاقها الإنسانية غير المحدودة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "كأس العالم يمثل لنا الكثير، وهذا الحلم سيصبح حقيقة غدا، والعالم سيحتفل معنا بهذا الحدث الكبير، وتم تجهيز العديد من الملاعب على أعلى مستوى، ونحن جاهزون لاستضافة الجميع في روسيا على أعلى مستوى للتعرف على بلدنا والشعب الروسي وللعودة لزيارتنا مرة أخرى، أهلا و سهلا في روسيا".

وبدأ عمل مؤتمر الفيفا الـ68 في موسكو، في وقت سابق من اليوم، والحدث الأبرز الذي سيشهده المؤتمر، هو التصويت على البلد المستضيف للنسخة الـ23 من كأس العالم، والمقرر إقامتها عام 2026.

ويتنافس الملف المغربي مع ملف ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك للفوز بشرف استضافة هذه النسخة.

المصدر: RT

فادي سيمير