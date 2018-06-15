مدرب إيران: سنهاجم أمام المغرب والمباراة ليست حاسمة

أكد المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش، أن فريقه سيدخل مهاجما في المواجهة التي ستجمعه بالمنتخب المغربي اليوم الجمعة، في مونديال روسيا.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "كلا المنتخبين يحتاجان للفوز.. سنلعب بشجاعة ونهاجم".

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وأوضح المدرب البرتغالي، أن نتيجة المباراة أمام المغرب، رغم أهميتها، لن تكون حاسمة في تحديد معالم المجموعة، وستظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الضغط أمر عادي في مباريات من هذا المستوى وفي أكبر منافسة كروية في العالم.

ويفتتح المغرب وإيران اليوم مواجهات المجموعة الثانية التي تشهد كذلك، مواجهة بين إسبانيا والبرتغال.

المصدر: وكالات