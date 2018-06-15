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"عراف" كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة المغرب وإيران

15 يونيو 2018 | 08:37 GMT
"عراف" كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة المغرب وإيران
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/ RT

تنبأ القط الأصم "أخيل" بفوز منتخب إيران على نظيره المغربي في المباراة التي ستجمعهما اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ووضع وعاءان مملوآن بالأكل أمام "أخيل"، وتم وضع علم المغرب في الوعاء الأول، وعلم إيران في الوعاء الثاني.

واختار "أخيل" الوعاء الذي يتواجد فيه العلم الإيراني، وهذا ما يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب إيران على نظير المغربي.

وكان "أخيل" قد نجح في التنبؤ بنتيجة 3 مباريات من بطولة كأس القارات، التي استضافتها روسيا العام الماضي، كما تنبأ بفوز روسيا على السعودية في افتتاح مونديال 2018.

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وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة، أن يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير بول، خلال مونديال 2010، بجنوب إفريقيا.

المصدر: RT

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