بشرى سارة للمنتخب المغربي قبل مواجهة إيران

أكد المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن اللاعب نبيل درار جاهز للمشاركة في المباراة التي ستجمع اليوم، أسود الأطلس بإيران ضمن مونديال 2018.

وقال رونار: "نبيل درار جاهز للعب، لكن لا أدري إن كان قادرا على الدخول منذ البداية في مواجهة منتخب إيران".

وكان نبيل، الظهير الأيمن لفريق فنربخشة التركي، قد غاب بداعي الإصابة عن المباريات الإعدادية الثلاث الأخيرة، التي خاضها "أسود الأطلس"، قبل شد الرحال للمشاركة في مونديال روسيا 2018، حيث يتنافس المغرب في المجموعة الثانية، إلى جانب إيران، وإسبانيا، والبرتغال.

ويعد نبيل درار من العناصر المؤثرة في المنتخب المغربي، حيث كان أساسيا بشكل مستمر في تشكيلة المدرب رونار في مباريات التصفيات.

المصدر: وكالات