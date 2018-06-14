بوتين لابن سلمان: لا أستطيع أن أتمنى نجاح فريقك في مباراة افتتاح المونديال

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رغبتهما في مواصلة التعاون بين البلدين، لكن كلا منهما تمنى النجاح لفريقه بالمباراة بين روسيا والسعودية.

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وقال بوتين، خلال لقائه ابن سلمان في الكرملين قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا: "يسرنا كثيرا أن نراك اليوم هنا، خاصة بمناسبة افتتاح كأس العالم لكرة القدم، لا سيما أن المباراة الافتتاحية تجمع بين فريقي بلدينا".

وأضاف بوتين: "إنك تعلم درجة الود الذي نشعره تجاهك، لكنني أعتقد بأن تتفهمني حيث لا أستطيع أن أتمنى النجاح لفريقك" في مباراة اليوم.

وتابع الرئيس الروسي: "إننا ندعو للرياضة النزيهة والشفافة والجميلة. وفي أي حال من الأحوال سنستمتع اليوم معك بمشاهدة احترافية لأداء رياضيينا".

وأثارت مزحة بوتين ضحك محمد بن سلمان، الذي رد بالقول، حسب ما نقلته وكالة "تاس": "أيا كانت نتيجة مباراة اليوم، سنكون راضين لأننا نحقق نجاحات في مجالات مختلفة بفضل عملنا المشترك".

وأضاف: "حتى في حال خسارتنا، سنعود إلى بلادنا برأس مال تفاوضي سياسي واقتصادي، وفوزنا في المباراة سيكون إضافة إيجابية إلى الإنجازات، التي سنحققها".

وأعرب بوتين عن موافقته على هذا الموقف، وتعهد بمواصلة العمل المشترك في أهم الاتجاهات، كما هنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الفطر الذي يصادف يوم غد الجمعة.

وأضاف بوتين: "إننا نتذكر زيارة الملك سلمان إلى موسكو، وأطلب منك أن تنقل له أطيب تمنياتنا. هذه الزيارة أعطت دفعة جيدة لتطوير العلاقات الثنائية بيننا، وهي حقا تتطور بفعالية في مجالي السياسية والتعاون الاقتصادي. وهناك عمل كبير يجب علينا القيام بها لاحقا، لكنه بات من الواضح الآن أن تعاوننا فعال جدا ومفيد بنسبة لكل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي".

المصدر: تاس