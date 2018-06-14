ولي العهد السعودي يوقع على كرة مونديال 2018 للمشجعين

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى موسكو لمساندة منتخب "الصقور الخضر"، أمام نظيره الروسي المضيف، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018.
ووقع ولي العهد السعودي، لدى وصوله، على الكرة الرسمية "التذكارية" للنسخة الـ 21 من نهائيات كأس العالم 2018، للمشجعين.
#عاجل | #ولي_العهد يوقع على الكرة التذكارية لكأس العالم 2018 لدى وصوله العاصمة الروسية #موسكو . pic.twitter.com/gVtqyfTRHT— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) 14 июня 2018 г.
وسيحضر محمد بن سلمان المباراة الافتتاحية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الساعة السادسة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية.
المصدر: وكالات
نايف الكوردي