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توقعات مدرب السعودية للفوز في مونديال 2018

14 يونيو 2018 | 12:31 GMT
توقعات مدرب السعودية للفوز في مونديال 2018
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Carl Recine / Reuters

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، عن توقعه للفائز بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تنطلق اليوم الخميس، في روسيا.

وقال خوان أنطونيو بيتزي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "منتخب الأرجنتين هو أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم هذا الصيف، وذلك بسبب وجود ليونيل ميسي... المنتخب الذي يملك ليو يكون مرشحا للفوز".

وعن سؤال عن المباراة الافتتاحية بين السعودية وروسيا، أجاب بيتزي قائلا: "إن المنتخب الروسي هو المنافس الأكثر صعوبة في مجموعتنا. هذه هي أهم مباراة بالنسبة لنا في الوقت الراهن، ولا أفكر حاليا في المنافسين الآخرين. الخطوة الأولى مهمة جدا".

وسيقص منتخبا السعودية وروسيا شريط افتتاح مباريات النسخة الـ 21 من نهائيات كاس العالم لكرة القدم، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "لوجنيكي" بموسكو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا الأوروغواي ومصر.

المصدر: وكالات

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