إبراهيموفيتش يتوقع فوز روسيا بمونديال 2018

توقع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المحترف بنادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، فوز منتخب روسيا ببطولة كأس العالم، التي تقام في 11 مدينة روسية.

وفي رده على سؤال حول هوية المنتخب الذي سيظفر بلقب مونديال 2018، قال النجم السويدي، الذي يتواجد حاليا في موسكو: "روسيا.. لأنني هنا. أنا هنا لتفوز روسيا".

وتفتتح مباريات بطولة كأس العالم اليوم، بمواجهة منتخب روسيا ونظيره السعودي في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر.

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تجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد، أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016، ورفض العدول عن قراره من أجل المشاركة مع منتخب بلاده (السويد) في مونديال روسيا 2018.

المصدر:RT

عمر بيكضاض