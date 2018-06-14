كل شيء

إبراهيموفيتش يتوقع فوز روسيا بمونديال 2018

14 يونيو 2018 | 08:33 GMT
إبراهيموفيتش يتوقع فوز روسيا بمونديال 2018
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kdan
Sergei Karpukhin / Reuters

توقع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المحترف بنادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، فوز منتخب روسيا ببطولة كأس العالم، التي تقام في 11 مدينة روسية.

وفي رده على سؤال حول هوية المنتخب الذي سيظفر بلقب مونديال 2018، قال النجم السويدي، الذي يتواجد حاليا في موسكو: "روسيا.. لأنني هنا. أنا هنا لتفوز روسيا".

وتفتتح مباريات بطولة كأس العالم اليوم، بمواجهة منتخب روسيا ونظيره السعودي في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر.

إقرأ المزيد
ساعات قليلة على انطلاق مونديال روسيا

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد، أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016، ورفض العدول عن قراره من أجل المشاركة مع منتخب بلاده (السويد) في مونديال روسيا 2018.

المصدر:RT

عمر بيكضاض

مشهور في المجتمع
كوبر يستقر على تشكيلة مصر لمواجهة أوروغواي
14 يونيو 2018 | 09:33 GMT
باولينيو يرى بأن البرازيل "أكثر استعدادا" من مونديال 2014
14 يونيو 2018 | 09:22 GMT
شاهد بالفيديو .. موكب أعلام السعودية على دراجات نارية فخمة وسط موسكو
14 يونيو 2018 | 08:35 GMT
إبراهيموفيتش يتوقع فوز روسيا بمونديال 2018
14 يونيو 2018 | 08:33 GMT
رسميا.. القنوات المغربية ستبث مباريات مونديال روسيا
14 يونيو 2018 | 07:46 GMT
ساعات قليلة على انطلاق مونديال روسيا
14 يونيو 2018 | 07:46 GMT
آل الشيخ يستفز المصريين بتصريح مثير حول مشاركة صلاح في المونديال (فيديو)
14 يونيو 2018 | 07:18 GMT
ولي العهد السعودي يتوجه إلى موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم
14 يونيو 2018 | 07:14 GMT
أمير قطر يؤكد دعم بلاده الكلي للمغرب إذا ترشح لتنظيم مونديال 2030
14 يونيو 2018 | 06:48 GMT
التلفزيون المصري يعلن جدول مباريات كأس العالم التي سيبثها
14 يونيو 2018 | 06:15 GMT
مشجعون إيرانيون يغنون وسط موسكو
14 يونيو 2018 | 04:12 GMT
مشجعو "فريق الفراعنة" يحتفلون في موسكو
14 يونيو 2018 | 04:09 GMT
حفل موسيقي عشية انطلاق المونديال
13 يونيو 2018 | 21:40 GMT
الهولندي كويبرس حكما لمواجهة مصر والأوروغواي
13 يونيو 2018 | 20:46 GMT
لا صوت يعلو على صوت الـ"فوفوزيلا"!
13 يونيو 2018 | 19:45 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة روسيا والسعودية
13 يونيو 2018 | 19:13 GMT
مدرب الأخضر السعودي يحذر من منتخب روسيا
13 يونيو 2018 | 18:27 GMT
قط أصم يختار الفائز في مباراة روسيا والسعودية
13 يونيو 2018 | 18:03 GMT
غريم "نسور قرطاج" يحط الرحال في روسيا
13 يونيو 2018 | 17:41 GMT
موسيقي روسي يعزف نشيد مصر الوطني على القيثارة
13 يونيو 2018 | 17:29 GMT
لجنة "موروكو 2026": المغرب سيواصل المسار وينجز مشاريع ملف الترشيح
13 يونيو 2018 | 16:10 GMT
حكم تركي يقود مواجهة المغرب وإيران في المونديال
13 يونيو 2018 | 15:55 GMT
بالصور .. بلجيكية تفوز بتاج ملكة جمال مونديال 2018
13 يونيو 2018 | 15:53 GMT
رسميا .. إسبانيا تقدم مدرب الماتادور الجديد
13 يونيو 2018 | 15:27 GMT
ترامب يعلق على فوز الملف الثلاثي بتنظيم مونديال 2026
13 يونيو 2018 | 14:57 GMT
رونالدو يرشح صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية
13 يونيو 2018 | 14:23 GMT
"نايكي" تتراجع عن تزويد المنتخب الإيراني بالأحذية قبل مواجهة المغرب
13 يونيو 2018 | 13:40 GMT
شاهد.. مورينيو يلجأ إلى "المكر" ويشعل الإثارة بين رونالدو وميسي
13 يونيو 2018 | 13:38 GMT
تعرف على قائمة الدول التي صوتت لصالح المغرب وضده
13 يونيو 2018 | 12:59 GMT
المكسيك تخسر خدمات دييغو رييس في المونديال
13 يونيو 2018 | 12:49 GMT
إسبانيا تعين أسطورة ريال مدريد مدربا للمنتخب
13 يونيو 2018 | 12:41 GMT
هادرسفيلد يضم نجم المنتخب المصري رمضان صبحي
13 يونيو 2018 | 11:15 GMT
الملف الثلاثي "أمريكا وكندا والمكسيك" يفوز باستضافة مونديال 2026
13 يونيو 2018 | 10:52 GMT
الاتحاد الإسباني يقيل لوبيتيغي من تدريب المنتخب عشية مونديال روسيا
13 يونيو 2018 | 10:12 GMT
صلاح يشارك في أول تدريب جماعي مع منتخب مصر
13 يونيو 2018 | 09:26 GMT
بوتين: روسيا أكملت استعداداتها لافتتاح العرس الكروي
13 يونيو 2018 | 08:19 GMT
إنفانتينو: روسيا لم يقهرها أحد وغدا ستحتلها كرة القدم
13 يونيو 2018 | 08:16 GMT
أكثر من 200 ألف شخص ينظمون مونديال روسيا
13 يونيو 2018 | 08:14 GMT
أكثر من 20 رئيس دولة يحضرون المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو
13 يونيو 2018 | 07:52 GMT
هوية الحارس الأساسي لمنتخب مصر لا تزال مجهولة!
13 يونيو 2018 | 07:49 GMT