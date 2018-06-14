ساعات قليلة على انطلاق مونديال روسيا

جاء أخيرا اليوم الموعود، واليوم الخميس 14 حزيران، ستفتتح النسخة 21 من البطولة الأكثر شعبية في العالم بإجراء مباراة البلد المنظم روسيا ضد السعودية على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وحتى حانت هذه اللحظة، انتظر الجميع 4 سنوات، أو بالتحديد 1432 يوما منذ أن سجل ماريو غوتزي هدفه في الوقت الإضافي ليهدي المنتخب الألماني لقبه العالمي الرابع.

واليوم، في الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو، سيدخل المستطيل الأخضر منتخبا روسيا والسعودية ويبدءا كتابة فصل جديد من تاريخ كأس العالم.

وللتذكير فمنذ أول بطولة للمونديال العالمي، لم يخسر أي منتخب مستضيف لكأس العالم المباراة الافتتاحية للبطولة، وهذا ما يعني أن باكورة المواجهات لأصحاب الأرض جلبت ستة انتصارات وثلاثة تعادلات في النسخ السابقة.

وقد سبق لأبناء روسيا أن كانوا في موقع نظيرهم السعودي، بالنظر إلى أنهم خاضوا المباراة الافتتاحية كمنتخب زائر (بقميص الاتحاد السوفيتي) أمام المكسيك المستضيفة سنة 1970، وانتهت تلك الموقعة بالتعادل السلبي.

ملعب لوجنيكي

وسيستضيف ملعب لوجنيكي مباراتي الافتتاح والختام في كأس العالم روسيا 2018، ويبدو أن هذا الصرح الرياضي على أتم الاستعداد لاستضافة الحدث... ويمكن لأولئك الذين زاروا هذا الملعب سابقا أن يلحظوا مدى التغييرات التي طرأت عليه وتحسين مرافقه. وسيكون هذا الملعب على موعد لدخول حقبة جديدة في تاريخه بعد أن احتفل العام الماضي بعيد ميلاده الستين.

أما مدرجات ملعب لوجنيكي فتم تصميمها بحيث تكون قريبة من أرضية اللعب بأكبر قدر ممكن. وتم تركيب المقاعد بحيث تكون مائلة قليلا باتجاه المستطيل الأخضر، بينما تم توسيع القدرة الاستيعابية للملعب من 78 ألف إلى 81 ألف شخص.

لوجنيكي سيكشف عن هوية البطل

إذا جميع من توافد إلى روسيا لحضور النسخة الـ21 من النهائيات العالمية يؤكدون أنها ستكون استثنائية على كافة الصعد، من خلال ملاعبها التي ستغص مدرجاتها بمشجعين سيعيشون إثارة اللعبة الجميلة على أصولها، وسيشهدون تسجيل عدد من الأهداف التي ستبقى خالدة في ذاكرتهم.

فمن يا ترى سيخلف ألمانيا حاملة اللقب على عرش كرة القدم العالمية؟ هل سيتمكن الفريق الألماني من الظفر بنجمته العالمية الخامسة، ليصبح بذلك ثاني منتخب بعد البرازيل (1958 و1962) ينجح في الدفاع عن لقبه؟ أم أن تاريخ الـ15 من يوليو سيعرفنا على هوية بطل جديد بين جنبات ملعب لوجنيكي.

المصدر: RT

فادي سيمير