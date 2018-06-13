الملف الثلاثي "أمريكا وكندا والمكسيك" يفوز باستضافة مونديال 2026

فاز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026 على حساب ملف المغرب وذلك من خلال عملية التصويت التي تمت اليوم في كونغرس الفيفا المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وجرت عملية التصويت، قبل يوم واحد من انطلاق المونديال، وذلك بشكل إلكتروني وشارك فيها جميع اتحادات الدول المنضوية تحت لواء الفيفا، وحصل الملف المشترك على 134 صوتا بنسبة 67%، مقابل 65 صوتا وبنسبة 33% للمغرب.

وهي المرة الخامسة التي يخسر فيها المغرب سباق الظفر بتنظيم كأس العالم، بعدما تقدم لاستضافة الحدث الكروي الأهم أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.

وستكون بطولة 2026 الأولى بمشاركة 48 فريقا، بدلا من الشكل الحالي للبطولة المكون من 32 فريقا.

ورغم أنها ستكون أول بطولة تستضيفها 3 دول، فإن أغلب المباريات ستقام في الولايات المتحدة.

ومن بين 80 مباراة، ستقام 10 مباريات في كندا و10 في المكسيك و60 في الولايات المتحدة، بينما يقام النهائي على ملعب "مت لايف في نيوجيرسي"، وهو ملعب نيويورك جيتس المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "نشكركم على منحنا شرف استضافة كأس العالم في 2026. كرة القدم اليوم هي الفائز الوحيد".

واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994 بينما استضافتها المكسيك في 1970 و1986، ولم تستضف كندا من قبل كأس العالم للرجال، لكنها نظمت بطولة السيدات في 2015.

والمرة الأخيرة التي صوت فيها الفيفا على حقوق استضافة كأس العالم كانت في 2010، حيث كان القرار يتخذ عن طريق أعضاء اللجنة التنفيذية القديمة الذين اختاروا روسيا لبطولة 2018 وقطر من أجل 2022.

وأوقف العديد من أعضاء هذه اللجنة لاحقا بعد تورطهم في فضيحة فساد، عصفت بالاتحاد الدولي عام 2015.

ويتيح نظام الفيفا الجديد لاختيار الدولة المضيفة لكأس العالم، لكل الاتحادات الأعضاء في "الفيفا" حق التصويت.

المصدر: RT + وكالات