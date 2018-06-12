بولندا تقسو على ليتوانيا وديا

حقق منتخب بولندا فوزا عريضا على نظيره الليتواني برباعية نظيفة، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن استعداداته لمونديال روسيا 2018.

وأحرز قائد المنتخب البولندي المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين لبلاده، في الدقيقتين (19 و33)، بينما تكفل زميلاه دافيد كوفناتسكي ويكوب بلاشيكوفسكي، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين (72، 82 من ضربة جزاء) على التوالي.

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وسيستهل منتخب بولندا مشواره في النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمواجهة نظيره السنغالي، يوم 19 يونيو الجاري، ومن ثم سيلعب مع كل من كولومبيا والسنغال على الترتيب، يومي (24 و28) وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة (H) للبطولة.

وفي المقابل، أخفق منتخب ليتوانيا في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي