الساموراي الياباني يخوض مونديال 2018 بمعنويات عالية

أكد منتخب اليابان جاهزيته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بفوزه على نظيره الباراغوياني (4-2) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في النمسا.

وأحرز الياباني تاكاشي إنوي هدفين متتاليين لمحاربي الساموراي في الدقيقتين (51 و63)، فيما جاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم الباراغوياني فيديريكو سانتاندير عند الدقيقة 77 خطأ في مرماه.

واختتم المهاجم الياباني شينجي كاغاوا رباعية بلاده، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة بينما حملت ثنائية الباراغواي توقيع كل من لاعبيها أوسكار روميرو، وريتشارد أورتيز في الدقيقتين (32، 90) على الترتيب.

وسيبدأ منتخب اليابان مشواره في النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمواجهة نظيره الكولومبي في 19 يونيو الجاري، ومن ثم سيلعب مع كل من السنغال وبولندا على الترتيب، يومي (24 و28) وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة (H) للبطولة.

وفي المقابل، فشل منتخب الباراغواي في بلوغ مونديال روسيا.

المصدر: RT

نايف الكوردي