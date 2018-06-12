مونديال 2026.. مراحل وطريقة التصويت على من يستضيف العرس الكروي

سيتحدد غدا في مؤتمر لـ"الفيفا"، يعقد في العاصمة الروسية موسكو، مستضيف مونديال 2026، الذي يتنافس عليه المغرب مع ملف ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ونستعرض هنا مراحل وطريقة التصويت على من سيحصل على شرف استضافة مونديال 2026.

طريقة التصويت

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طريقة جديدة للتصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، أول بطولة ستقام بمشاركة 48 منتخبا. وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق، ستعرف عملية التصويت مشاركة جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء "الفيفا"، وعددها 211 اتحادا، تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

من يحصل على 104 أصوات يفوز

من بين 207 اتحادات كروية التي يحق لها التصويت، يكفي أحد الملفين الحصول على 104 أصوات ليفوز بتنظيم كأس العالم 2026.

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في حال التعادل

في حال التعادل في الأصوات سيلجأ الفيفا إلى النقاط التي تمنحها اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

يذكر أن اللجنة التقنية للتقييم التابعة للفيفا، المعروفة اختصارا بـ"تاسك فورس"، كانت منحت الملف المغربي 2.7 من أصل 5 نقاط، في حين حصل الملف الثلاثي المشترك على 4 نقاط

15 دقيقة حاسمة

15 دقيقة هي مدة التوقيت الذي سيمنحه الفيفا يوم التصويت لكل ملف، سيفتح بعدها نقاشا مع الحاضرين من أجل توضيح أي نقط عالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أمام خياري التصويت لأحد الملفين، المغربي أو الأمريكي المشترك.

وفي حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته ملغيا، والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على شاشة عملاقة داخل قاعة المؤتمر، وستكون متاحة على موقع الفيفا الرسمي.

المصدر: وكالات