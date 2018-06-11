كل شيء

مونديال 2026.. الملف الثلاثي الأوفر حظا.. وورقات رابحة قد ترجح كفة المغرب

11 يونيو 2018 | 10:45 GMT
مونديال 2026.. الملف الثلاثي الأوفر حظا.. وورقات رابحة قد ترجح كفة المغرب
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kcuf
Morocco 2026/Facebook.com

يترقب عشاق كرة القدم في المغرب ونظراؤهم في قارة أمريكا الشمالية، الـ13 من الشهر الجاري، موعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مستضيف بطولة كأس العالم 2026.

ويتنافس الملف المغربي مع ملف ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وسيشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وستوزع المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، وستشهد البطولة إقامة 80 مباراة.

وأبدت مجموعة من الدول في البداية رغبتها في تنظيم مونديال 2026، منها الهند والصين (ملف مشترك)، والإكوادور، والبيرو، وبوليفيا، وباراغواي (ملف مشترك)، وإندونيسيا، إضافة إلى نيوزيلندا، قبل أن تقتصر المنافسة في النهاية على استضافة العرس الكروي العالمي بين المغرب والملف الثلاثي المشترك.

وتمكن الملفان من تجاوز اختبار لجنة التقييم (تاسك فورس) التابعة للفيفا، وصادق مجلس الفيفا في اجتماعه أمس، على مرور الملفين إلى مرحلة التصويت النهائي، المقررة في الـ13 من الشهر الجاري.

ولم يسبق للمغرب أن نظم المونديال، بينما سبق لدولتين في الملف الثلاثي تنظيم بطولة كأس العالم، فقد حظيت المكسيك بشرف تنظيم المونديال في مناسبتين (1970 و1986)، والولايات المتحدة الأمريكية مرة واحدة عام 1994.

الملف الثلاثي الأوفر حظا

وتبدو في والوقت الراهن حظوظ الملف الثلاثي المشترك وافرة للفوز بشرف تنظيم مونديال 2026، كون الدول الثلاث تمتلك بنيات جاهزة لاستضافة البطولة.

ومن مميزات التنظيم المشترك، التوزيع غير المتساوي للمباريات، إذ أن المكسيك التي تتوفر على أسوأ بنية تحتية بين الدول الثلاث، ستستضيف 10 مباريات فقط من البطولة، وهو نفس عدد المباريات التي ستستضيفها كندا، بينما ستقام 60 مباراة في الولايات المتحدة، منها جميع المباريات انطلاقا من الدور ربع النهائي.

والمثير في الترشيح الثلاثي، أن 5 شركات تنتمي لقارة أمريكا الشمالية حصلت في مايو 2017، على حقوق بث مباريات مونديال 2026، منها 3 شركات من الولايات المتحدة الأمريكية، وشركتان من كندا.

وفي حال فوز الملف الثلاثي بشرف تنظيم مونديال 2026، فسيصعب من مهمة تأهل بقية المنتخبات من اتحاد "الكونكاكاف" إلى البطولة.

ويملك "الكونكاكاف" 6 مقاعد للمشاركة في مونديال 2026، وقد تتقلص إلى ثلاثة فقط في حال فوز الملف الثلاثي، كون الدول المستضيفة لكأس العالم تتأهل مباشرة من دون خوض التصفيات.

ورقات رابحة للمغرب

يملك المغرب ورقات رابحة قد ترجح كفته للفوز بشرف تنظيم أبرز حدث رياضي في العالم، من بينها "برنامج الفيفا"، والذي يهدف إلى تطوير كرة القدم والبنى التحتية للدول المضيفة لكأس العالم.

وأيضا حقيقة أن المغرب يتطلع منذ سنوات لتنظيم بطولة كأس العالم، إذ سبق للبد الشمالي الإفريقي الترشح لاستضافة 4 بطولات كأس العالم (1994، 1998، 2006 و2010)، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأظهر المغرب قدراته في تنظيم التظاهرات الكبيرة، بعدما نظم مع بداية العام الحالي بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحلين، والتي كانت ناجحة على جميع الأصعدة.

وربما يشكل تنظيم بطولة كأس العالم مرة واحدة في القارة السمراء (جنوب إفريقيا 2010)، ورقة رابحة أخرى للملف المغربي، خلال التصويت على مستضيف مونديال 2026، بعد غد الأربعاء.

المصدر:gazeta.ru

عمر بيكضاض

مشهور في المجتمع
رونالدو وصلاح خارج تشكيلة أغلى اللاعبين في مونديال روسيا!
11 يونيو 2018 | 11:06 GMT
مونديال 2026.. الملف الثلاثي الأوفر حظا.. وورقات رابحة قد ترجح كفة المغرب
11 يونيو 2018 | 10:45 GMT
القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا
11 يونيو 2018 | 08:25 GMT
قديروف يتحدث عن انطباعاته عن صلاح
11 يونيو 2018 | 07:53 GMT
"الفيفا" يدرس رفع الحظر عن الملاعب السورية
11 يونيو 2018 | 06:55 GMT
ميركل لا تستبعد حضور فعاليات مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 06:44 GMT
المنتخب البرازيلي يصل إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 03:36 GMT
الفيفا يوافق على مرور ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 لمرحلة التصويت
10 يونيو 2018 | 22:25 GMT
ديشامب يكشف موقف جيرو من المشاركة في كأس العالم
10 يونيو 2018 | 22:14 GMT
منتخب بيرو يصل روسيا استعدادا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 21:37 GMT
وصول منتخب فرنسا إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 21:18 GMT
وصول منتخب الأوروغواي إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 20:42 GMT
"الأخضر" يجري مرانه الأول في روسيا استعدادا لمباراة الافتتاح
10 يونيو 2018 | 19:55 GMT
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرمني الأسبوع المقبل
10 يونيو 2018 | 19:31 GMT
مونديال 2022.. الفيفا لن يبحث في مؤتمره رفع عدد المنتخبات إلى 48 في قطر
10 يونيو 2018 | 19:22 GMT
صلاح يغيب عن تمرين مصر الأول في الشيشان
10 يونيو 2018 | 18:49 GMT
ماذا قال مدرب روسيا قبل لقاء السعودية في افتتاح المونديال؟
10 يونيو 2018 | 17:03 GMT
منتخب أستراليا يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018
10 يونيو 2018 | 16:56 GMT
افتتاح مهرجان المشجعين وسط موسكو
10 يونيو 2018 | 16:43 GMT
قديروف وحشد غفير يحضر أول مران لمنتخب مصر في الشيشان
10 يونيو 2018 | 16:15 GMT
البرازيل تضرب بقوة قبل المونديال
10 يونيو 2018 | 15:56 GMT
استقبال خاص لمحمد صلاح في غروزني الروسية
10 يونيو 2018 | 15:47 GMT
منتخب الفراعنة يطالب بحرس خاص في روسيا
10 يونيو 2018 | 14:47 GMT
شاهد... فيديو من داخل طائرة المنتخب السعودي
10 يونيو 2018 | 13:41 GMT
بالفيديو ..رقصة فلكلورية تحية للمنتخب المصري لحظة وصولهم لفندق إقامتهم
10 يونيو 2018 | 13:27 GMT
وفد روسي يقدم كرة المونديال الرسمية لأبناء الأسد
10 يونيو 2018 | 13:08 GMT
وصول المنتخب المصري المشارك في مونديال روسيا إلى العاصمة الشيشانية
10 يونيو 2018 | 12:15 GMT
تعرف على أغلى المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا
10 يونيو 2018 | 11:33 GMT
وصول المنتخب المغربي إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 11:26 GMT
​معلول متفائل بنسور قرطاج بعد الأداء القوي أمام إسبانيا
10 يونيو 2018 | 11:12 GMT
بالفيديو.. مدافع منتخب بولندا ينقذ صحفية من إصابة محققة
10 يونيو 2018 | 10:37 GMT
وصول المنتخب المصري إلى روسيا للمشاركة في المونديال (فيديو)
10 يونيو 2018 | 10:14 GMT
أول تعليق للحضري بعد استقلاله الطائرة إلى روسيا
10 يونيو 2018 | 09:55 GMT
المنتخب المغربي يحط رحاله على الأراضي الروسية
10 يونيو 2018 | 09:22 GMT
الأسد يكشف عن فريقه الكروي المفضل!
10 يونيو 2018 | 08:14 GMT
المنتخب المصري يبدأ رحلته باتجاه روسيا
10 يونيو 2018 | 08:03 GMT
شاهد فندق "The Local" مكان إقامة منتخب الفراعنة خلال المونديال
10 يونيو 2018 | 08:00 GMT
مبابي ينقذ فرنسا من الخسارة أمام أمريكا
09 يونيو 2018 | 22:17 GMT
لحظة وصول ميسي مع منتخبه إلى روسيا للمشاركة في المونديال
09 يونيو 2018 | 22:13 GMT
تونس تنهي استعداداتها للمونديال بخسارة مشرفة أمام إسبانيا
09 يونيو 2018 | 21:25 GMT