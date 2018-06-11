القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا

أكدت الهيئة المصرية للإعلام أن القنوات المصرية الأرضية حصلت على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببث 22 مباراة من منافسات مونديال روسيا 2018، لكرة القدم.

وأصدرت الهيئة بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه إن بث المباريات جاء انطلاقا من الحرص على حق الشعب المصري في مشاهدة منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم، مضيفة أن رئيس الهيئة حسين زين، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (يوم 6 يونيو الجاري) للحصول على حق بث 28 مباراة من بطولة كأس العالم، ضمنها مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد على أن يرد الفيفا خلال يومين.

وذكرت الهيئة أنها لم تتلق أي رد من "الفيفا" على طلبها، لتقرر مخاطبة جهاز حماية المنافسة في "الفيفا"، وشرحت له الأمر، فقرر الجهاز في جلسته التي عقدت أمس، أن التلفزيون المصري طبقا للقوانين والأعراف الدولية، لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات منتخبه المحلي في كأس العالم.

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وأكدت الهيئة أنه بذلك يحق لها بث 22 من مباريات مونديال روسيا.

المصدر: وكالات