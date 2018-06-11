"الفيفا" يدرس رفع الحظر عن الملاعب السورية

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن "الفيفا" يدرس حاليا إمكانية رفع الحظر عن الملاعب السورية، وذلك بعد طلب قدمته سوريا بهذا الشأن.

ورد إنفانتينو، خلال اجتماع المجلس الإداري للفيفا الذي عقد أمس في العاصمة الروسية موسكو، على سؤال حول إمكانية رفع الحظر عن الملاعب السورية قائلا: "آمل ذلك.. والسوريون قدموا طلبا وسندرسه بالتأكيد كما فعلنا مع العراق.. ونتمنى رؤية الفرق السورية تلعب على أرضها".

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وكان "الفيفا" قد فرض حظرا على الملاعب السورية بعد اندلاع الأحداث الدامية عام 2011، الأمر الذي حتم على منتخب "نسور قاسيون" خوض جميع مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا خارج أرضه.

المصدر: سبوتنيك