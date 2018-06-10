مونديال 2022.. الفيفا لن يبحث في مؤتمره رفع عدد المنتخبات إلى 48 في قطر

أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا أنه لن يتم في اجتماع مجلس الفيفا المقرر الأربعاء في موسكو، بحث قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48 .

وقال انفانتينو في حديث للصحفيين: "كلما كان ذلك أبكر، كان ذلك أفضل. يجب أن يتم تقرير ذلك قبل انطلاق مباريات التصفيات لمونديال قطر"، مؤكدا أنه "من المبكر مناقشة التفاصيل، وسيناقش الفيفا المسألة مع البلد المضيف قطر وسنرى ماذا سيحصل".

وجاء في بيان الفيفا أن المجلس "وافق بالإجماع على أن الموضوع الذي أثارته الاتحادات الأعضاء(...) بناء على اقتراح دراسة الجدوى من رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، سيبحثه الفيفا أولا مع البلد المضيف، قطر".

وتابع: "نتيجة لذلك، سيكون من المبكر بحث المسألة خلال اجتماع مجلس الفيفا" الذي سينعقد الأربعاء في موسكو قبل انطلاق المونديال من 14 يونيو وحتى 15 يوليو و"في الوقت الحالي نخوض نهائيات كأس العالم مع 32 منتخبا في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر".

وأكد إنفانتينو أن الاقتراح تقدمت به 10 اتحادات وليس الفيفا، وقد تحدثوا إليه ورأيى أن هناك إمكانية لتقديم اقتراحهم وأنه لدى الفيفا واجب مناقشته وسيفعل ذلك.

وكانت عشرة اتحادات أعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" وهي الأرجنتين وبوليفا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والبارغواي والبيرو والأوروغواي وفنزويلا، قد قدمت مشروع رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 بدءا من 2022.

وكان مقررا أن يقام أول مونديال بمشاركة 48 منتخبا في 2026، علما أنه يتوجب على المجلس العالمي للفيفا اتخاذ قراره الأربعاء بشأن الفائز باستضافة مونديال 2026 بين ملف المغرب والملف الثلاثي المقدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعن اختيار المرشح لاستضافة مونديال 2026، ذكر إنفانتينو أن "المجلس العالمي هو من سيقرر البلد المضيف"، وأضاف: "أعتقد أنه توجب على لجنة مراجعة الترشيحات إبراز نقاط القوة والضعف في كل ملف".

وأكد أن التصويت سيتم إلكترونيا، وقال: "تم تنفيذ الأمور بشكل صحيح والآن يتوجب على الجميع تحمل مسؤولياته واتخاذ قراره. هذا كل شيء".

المصدر: أ ف ب