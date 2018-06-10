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وصول المنتخب المصري إلى روسيا للمشاركة في المونديال (فيديو)

10 يونيو 2018 | 10:14 GMT
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وصل المنتخب المصري لكرة القدم إلى روسيا اليوم الأحد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.

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واختار منتخب الفراعنة مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية مكانا لإقامتهم طيلة فترة المونديال.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 4 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT

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