شاهد فندق "The Local" مكان إقامة منتخب الفراعنة خلال المونديال

اختار منتخب مصر لكرة القدم فندق "The Local" وسط مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، مكانا لإقامته خلال نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق بعد 8 أيام على الأراضي الروسية.

وشيد فندق "The Local" ذا الـ5 نجوم فريق من المستثمرين الإماراتيين وصمموه بطريقة شرقية، ويتضمن 120 غرفة مريحة، ومطعما كبيرا وموقفا يتسع لـ500 سيارة، وحمام سباحة داخليا، ومركزا للياقة البدنية وملعبا للتنس، والعديد من قاعات المؤتمرات إضافة إلى مركز للتسوق ويقع إلى جوار ملعب "أحمد-أرينا" لكرة القدم.

وحجز الفندق بشكل كامل للمنتخب المصري طيلة فترة المونديال.

الصور جميعها من موقع الفندق على إنستغرام.

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وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري في مدينة يكاتيرينبورغ، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.

المصدر: RT

أليكسي اسبر