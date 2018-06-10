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المنتخب المصري يبدأ رحلته باتجاه روسيا

10 يونيو 2018 | 08:03 GMT
المنتخب المصري يبدأ رحلته باتجاه روسيا
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/ Reuters

ينطلق المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الأحد باتجاه روسيا للمشاركة في مونديال كأس العالم.

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منتخب مصر تغييرات اللحظة الأخيرة في بعثة المنتخب المصري إلى مونديال روسيا

ووصلت بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر في رحلة تستغرق 6 ساعات للوصول إلى عاصمة الشيشان، على أن يستمر منتخب الفراعنة في معسكره بمدينة غروزني حتى الأربعاء المقبل، ثم ينتقل صباحا بالطيران الداخلي إلى مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، التي تستضيف المباراة الأولى للفريق أمام منتخب أوروغواي يوم الجمعة المقبل.
ورفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، منح لاعبيه الراحة بعد الوصول إلى غروزني، رغم طول رحلة السفر من القاهرة، وفي ظل وقت الصيام، إذ سيؤدي الفريق تدريبا بمجرد الوصول للملعب المخصص للمنتخب.

وتضم البعثة 23 لاعبا في قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في المونديال وهم:

حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) وشريف إكرامي (الأهلي) ومحمد الشناوي (الأهلي).

في الدفاع: علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – سعد سمير (الأهلي)- أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) – عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) – أحمد فتحي (الأهلي) – محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك) الذي كان مفاجأة بتواجده في قائمة المونديال على الرغم من أنه المعسكر الأول له مع الفراعنة.
الوسط طارق حامد (الزمالك)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، سام مرسي (ويجان الإنجليزي)، عبد الله السعيد (أهلي جدة السعودي)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي).

المصدر: اليوم السابع

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