تغييرات اللحظة الأخيرة في بعثة المنتخب المصري إلى مونديال روسيا

طرأت تغيرات في رئاسة بعثة منتخب مصر، قبل التوجه إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018، حيث تم استبدال مجدي عبد الغني رئيس بعثة المنتخب بعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وكلف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، والذي يشغل رئاسة بعثة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد بتولي مهام رئاسة البعثة، وذلك حتى الانتهاء من مشاركته في اجتماعات الاتحاد الدولي التي يحضرها حاليا في موسكو.

كما تقرر كذلك أن يقوم عبد الفتاح بعدها بتفعيل رئاسته للبعثة يوم الأربعاء المقبل فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للفيفا، حيث سيتوجه مباشرة إلى مدينة يكاتيرينبرغ التي سيصل إليها منتخب الفراعنة في اليوم نفسه استعدادا لمباراته الأولى.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بمواجهة الأوروغواي في 15 يونيو الجاري في مدينة يكاتيرينبورغ، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا والسعودية.

المصدر: "اليوم السابع"