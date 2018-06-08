ليستر سيتي يضم إيفانز من وست بروميتش
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع جوني إيفانز لثلاث سنوات من وست بروميتش ألبيون.
وشارك مدافع مانشستر يونايتد السابق في 96 مباراة مع وست بروميتش بجميع المسابقات منذ انضمامه للنادي في 2015 لكن الفريق هبط للدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.
😄 #FridayFeeling#WelcomeEvanspic.twitter.com/VclKx3Y6es— Leicester City (@LCFC) June 8, 2018
وقام ليستر بتفعيل الشرط الجزائي في عقد إيفانز (30 عاما) عند هبوط وست بروميتش وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي سيدفع حوالي 4.7 مليون دولار على دفعتين.
"I think it's an ambitious Club." 📈— Leicester City (@LCFC) June 8, 2018
Watch Jonny Evans' first interview with LCFC TV for free here ➡️ https://t.co/8MYT5dXaXj#WelcomeEvanspic.twitter.com/PTW2H7L2sN
وقال إيفانز لموقع ليستر: "من الرائع الانضمام لهذا النادي وأنا سعيد بأن الصفقة تمت. عندما جاءت هذه الفرصة كان من الصعب رفضها. إنه ناد طموح والجميع يرغب في دفعه للأمام".
إيفانز لاعب منتخب آيرلندا الشمالية وهو ثاني لاعب يضمه ليستر بعد نهاية الموسم الماضي عقب التعاقد مع المدافع ريكاردو بيريرا الشهر الفائت.
المصدر: رويترز