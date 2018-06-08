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ليستر سيتي يضم إيفانز من وست بروميتش

الرياضة

ليستر سيتي يضم إيفانز من وست بروميتش
LCFC/twitter
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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع جوني إيفانز لثلاث سنوات من وست بروميتش ألبيون.

وشارك مدافع مانشستر يونايتد السابق في 96 مباراة مع وست بروميتش بجميع المسابقات منذ انضمامه للنادي في 2015 لكن الفريق هبط للدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وقام ليستر بتفعيل الشرط الجزائي في عقد إيفانز (30 عاما) عند هبوط وست بروميتش وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي سيدفع حوالي 4.7 مليون دولار على دفعتين.

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وقال إيفانز لموقع ليستر: "من الرائع الانضمام لهذا النادي وأنا سعيد بأن الصفقة تمت. عندما جاءت هذه الفرصة كان من الصعب رفضها. إنه ناد طموح والجميع يرغب في دفعه للأمام".

إيفانز لاعب منتخب آيرلندا الشمالية وهو ثاني لاعب يضمه ليستر بعد نهاية الموسم الماضي عقب التعاقد مع المدافع ريكاردو بيريرا الشهر الفائت.

المصدر: رويترز

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