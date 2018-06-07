كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن ناديه ريال مدريد الإسباني.

وعنونت الصحيفة البرتغالية على صفحتها الرئيسية "رونالدو يرحل عن ريال مدريد"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قرار اللاعب لا رجعة فيه.

وأفادت "ريكورد" بأن السبب وراء قرار رونالدو هو أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، لا يرغب في تحسين شروط عقد اللاعب.

ويمتد تعاقد رونالدو (33عاما) الحالي مع النادي الملكي حتى عام 2021. ومن جانبها أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع قبل أيام قليلة مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، خورخي مينديز، ليخبره بأن ناديه ليس مستعدا لقبول طلباته.

إلى ذلك، صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، خافيير تيباس، اليوم بأنه "يشعر بالقلق" إزاء الرحيل المحتمل لكريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، لكن رابطة الدوري "ستتمكن من تجاوز الأمر".

وقال رئيس الرابطة: "أشعر بالقلق إزاء رحيل كريستيانو عن ريال مدريد، لأنه أحد أعلام الدوري الإسباني، وأريده أن يكون هناك".

وأضاف: "لكننا نستطيع التغلب على ذلك، لأن لاليغا فوق الأندية واللاعبين".

وأكد أن رحيل زين الدين زيدان، وغياب رونالدو المحتمل بمثابة "خسائر كبيرة لريال مدريد"، إلا أنه شدد على أن ذلك "لن ينعكس على لاليغا" على المدى المتوسط، والتي تحتل المركز الثاني من حيث الإيرادات بعد البريمييرليغ.

المصدر: وكالات