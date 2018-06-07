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سؤال عن محمد صلاح ضمن امتحان بكلية الحقوق في جامعة دمشق

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سؤال عن محمد صلاح ضمن امتحان بكلية الحقوق في جامعة دمشق
Reuters
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فوجئ طلاب كلية الحقوق بجامعة دمشق السورية بسؤال عن الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لامتحان قانون العقوبات العام لطلاب السنة الدراسية الأولى بجامعة دمشق، تضمنت سؤالا حول إصابة الفرعون صلاح.

وتضمن السؤال: "تسبب سيرخيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي أبطال أوروبا 2018. بطبيعة الحال، لا يمكن مساءلة راموس على ما فعله هذا من الناحية الجزائية، وذلك لعلة توافر أربعة شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبررا في الألعاب الرياضية. عدد هذه الشروط تعداد فقط".

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وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة قوية في الكتف خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول وريال مدريد في الـ26 من مايو الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، لتنتشر الشكوك حول مشاركة اللاعب مع "الفراعنة" في بطولة كأس العالم المقبلة.

لكن نادي ليفربول الإنجليزي أعلن لاحقا في بيان، أن نجمه المصري، يمكن أن يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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