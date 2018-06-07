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صلاح يطمئن جمهوره بصور له قبل مونديال روسيا 2018!

07 يونيو 2018 | 07:55 GMT
صلاح يطمئن جمهوره بصور له قبل مونديال روسيا 2018!
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/ Reuters

طمأن الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة جماهيره ومتابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" صورة ظهر فيها مرتديا "كاب" برفقة أحد أصدقائه، وبدا بحالة معنوية جيدة.

فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أخرى لصلاح، قالوا إنها التقطت داخل نادي "المقاولون العرب" أثناء تناول النجم المصري لوجبه السحور مع زملائه بفريقه القديم عقب عودته لمصر مساء الأربعاء.

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وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة قوية في الكتف خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول وريال مدريد في الـ26 من مايو الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، لتنتشر الشكوك حول مشاركة اللاعب مع "الفراعنة" في بطولة كأس العالم المقبلة.

لكن نادي ليفربول الإنجليزي أعلن لاحقا في بيان، أن نجمه المصري، يمكن أن يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.

المصدر: وكالات

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