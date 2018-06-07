حارس بلجيكا: هذا اللاعب الوحيد الذي أزعجنا في المنتخب المصري

علّق حارس مرمى منتخب بلجيكا تيبو كورتوا على خسارة منتخب مصر أمام منتخب بلاده في المواجهة الودية الأخيرة في بروكسل، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال تيبو في تصريحات لفضائية "أون سبورت" إن "المباراة ضد مصر لم تكن سهلة على الإطلاق.. لاحظت أن أداءهم اختلف بعد نزول تريزيغيه، هذا اللاعب أزعجنا بشدة".

وأشار إلى أن لاعبي منتخب مصر "كادوا أن يسجلوا لو كانوا موفقين أمام المرمى، وعلى الرغم من ذلك سجلنا ضدهم 3 أهداف رغم أنهم في العادة لا يستقبلون أهدافا كثيرة".

وخسر منتخب الفراعنة مواجهته الودية "الأخيرة" أمام نظيره البلجيكي بنتيجة ثقيلة 0-3، أحرز ثلاثية بلجيكا كل من روميلو لوكاكو في (د.27) وإيدين هازارد في (د.38) ومروان فيلايني في (د.90+2).

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وغاب عن مصر في المباراة الودية نجمها الأول محمد صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وقارة أفريقيا، إذ يتعافى من إصابة قوية في الكتف الأيسر تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو ضد ريال مدريد الإسباني (1-3).

ووصل صلاح إلى الإسكندرية الأربعاء بعد انتهاء علاجه في إسبانيا إثر إصابته، لقضاء إجازة عائلية قصيرة، قبل توجهه مع منتخب بلاده إلى روسيا في نهاية الأسبوع.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا والأوروغواي والسعودية، بينما تلعب بلجيكا في المجموعة السابعة التي تضم بنما وتونس وإنجلترا.

المصدر: وكالات