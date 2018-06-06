مونديال 2018.. مصر تخسر اختبارها "الأخير" أمام بلجيكا

خسر المنتخب المصري مواجهته الودية "الأخيرة" أمام نظيره البلجيكي بنتيجة ثقيلة 0-3 في المباراة التي جرت في بروكسل ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

أحرز ثلاثية بلجيكا كل من روميلو لوكاكو في (د.27) وإدين هازارد في (د.38) ومروان فيلايني في (د.90+2).

وكانت مصر أهدرت تقدمها أمام برتغال كريستيانو رونالدو وخسرت 1-2 في 23 مارس الماضي، ثم سقطت أمام اليونان 0-1 بعدها بأربعة أيام. وفي 25 مايو الماضي، عادل الفراعنة مضيفهم الكويتي 1-1، قبل أن يتعادلوا مجددا مع كولومبيا سلبا الجمعة الماضي في مدينة برغامو الإيطالية.

وغاب عن مصر مجددا نجمها الأول محمد صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وقارة أفريقيا، إذ يتعافى من إصابة قوية في الكتف الأيسر تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو ضد ريال مدريد الإسباني (1-3).

ووصل صلاح إلى الإسكندرية الأربعاء بعد انتهاء علاجه في إسبانيا إثر إصابته، لقضاء إجازة عائلية قصيرة، قبل توجهه مع منتخب بلاده إلى روسيا في نهاية الأسبوع.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا والأوروغواي والسعودية، بينما تلعب بلجيكا في المجموعة السابعة التي تضم بنما وتونس وإنجلترا.

المصدر:RT+ وكالات