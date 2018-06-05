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مونديال 2018: الأرقام القياسية "الفردية" في تاريخ كأس العالم

05 يونيو 2018 | 18:44 GMT
مونديال 2018: الأرقام القياسية "الفردية" في تاريخ كأس العالم
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/ AFP

من الألقاب 5 للبرازيل إلى الأهداف 16 للألماني ميروسلاف كلوسه من الشاب نورمان وايتسايد إلى "العجوز" روجيه ميلا تحفل كأس العالم بالأرقام القياسية التي قد يسقط بعضها في مونديال 2018.

* 5 مشاركات في كأس العالم: يتقاسم ثلاثة لاعبين الرقم القياسي في عدد المشاركات في المونديال، بينهم حارسان هما المكسيكي أنطونيو كارباخال (بين 1950 و1966) والإيطالي جانلويجي بوفون (بين 1998 و2014). الإيطالي كان يحلم بمشاركة سادسة والانفراد بالرقم القياسي، إلا أن غياب إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عاما حرمه هذا الإنجاز. اللاعب الثالث الذي شارك خمس مرات هو الألماني لوثار ماتيوس (1982-1998).

* 25 مباراة: لوثار ماتيوس هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في المونديال (25 مباراة). اللاعب الأكثر خوضا للمباريات والمشارك في مونديال 2018 هو الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو (16).

* 11 ثانية هو الوقت الذي احتاجه التركي هاكان سوكور لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، وذلك في مباراة المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية المضيفة لمونديال 2002 مع اليابان، وانتهت بفوز تركيا 3-2.

* 42 عاما: أصبح الكاميروني روجيه ميلا أكبر هداف في كأس العالم عندما سجل في سن الـ42 وشهر واحد وثمانية أيام، في المباراة التي خسرتها بلاده 1-6 في مونديال 1994 في الولايات المتحدة. كان ميلا قد سجل أربعة أهداف عندما كان في سن الـ38 في مونديال إيطاليا 1990.

عصام الحضري

* 43 عاما: الحارس الكولومبي فريد موندراغون هو أكبر لاعب (في كل المراكز) يشارك في المونديال عندما خاض غمار مباراة كولومبيا-اليابان في مونديال 2014 وانتهت بفوز منتخب بلاده 4-1، وكان يبلغ من العمر 43 عاما وثلاثة أيام. الرقم مهدد بالسقوط في حال مشاركة الحارس المصري عصام الحضري مع منتخب الفراعنة، علماً أنه يبلغ من العمر حالياً 45 عاما (ولد في 15 يناير 1973).

* 17 عاما: الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد هو أصغر لاعب يشارك في المونديال حيث كان بعمر 17 سنة وشهر واحد و10 أيام عندما تعادل منتخب بلاده سلبا مع يوغوسلافيا في مباراته الأولى ضمن مونديال 1982.

* خماسية: الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي سجله لاعب في إحدى مباريات كأس العالم، حققه الروسي أوليغ سالينكو في الدور الأول من مونديال 1994 في الولايات المتحدة ضد الكاميرون. انتهت المباراة 6-1.

* ثلاثية: "الملك" البرازيلي بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج باللقب العالمي ثلاث مرات (1958، 1962، 1970).

* 16: أفضل هداف إجمالا في كأس العالم هو كلوزه الذي سجل 16 هدفا في أربع مشاركات (2002، 2006، 2010، و2014)، متقدما على البرازيلي رونالدو (15 هدفا)، والألماني غيرد مولر (14) والفرنسي جوست فونتين (13)، علما أن الأخير يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة وحيدة، لكونه سجل كل أهدافه في مونديال 1958.

الألماني توماس مولر الذي يشارك مع منتخب بلاده في 2018، يحمل في رصيده 10 أهداف في كأس العالم.

* 3: سجل أربعة لاعبين حتى الآن ثلاثة أهداف في النهائي، ويبقى الإنجليزي جيف هيرست الوحيد الذي سجل "هاتريك" في مباراة واحدة عام 1966 عندما توجت إنجلترا باللقب الوحيد في مسيرتها. سجل ثلاثة أهداف في مونديالين البرازيليان بيليه (1958 و1970) وفافا (1958 و1962)، والفرنسي زين الدين زيدان (1998 و2006). اللاعب الوحيد الذي سجل في النهائي والمشارك في مونديال 2018 هو الإسباني أندريس أنييستا (2010)، فيما يغيب ماريو غوتسه صاحب الهدف الوحيد في مرمى الأرجنتين في 2014، عن تشكيلة ألمانيا في المونديال الروسي.

المصدر: أ ف ب

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