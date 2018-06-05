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راموس يخرج عن صمته ويتحدى منتقديه

الرياضة

راموس يخرج عن صمته ويتحدى منتقديه
Reuters
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خرج سيرخيو راموس عن صمته الذي التزمه في الفترة الأخيرة من أجل الرد على الانتقادات التي تلقاها من الجماهير والصحف بسبب إصابة ثنائي ليفربول محمد صلاح وكاريوس في نهائي أبطال أوروبا.

وقال قائد نادي ريال مدريد، راموس، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "بالنسبة لمحمد صلاح، لقد تم تضخيم ما حدث بشكل كبير، ولكن من خلال رؤية اللقطة في الإعادة البطيئة، يتبين أنه هو من أمسك بي أولا من الذراع، وبعد ذلك سقطت على الجانب الآخر، بينما أصيب هو في ذراعه الأخرى".

وأضاف "هناك من يتحدث أنني تعمدت إصابة محمد صلاح بالاستعانة بحركات الجودو، وهناك من يتحدث أن كاريوس حارس ليفربول تلقى ضربة مني خلال المباراة، كنت أنتظر من يتهمني بإصابة فيرمينو بنزلة برد بسبب قطرة عرق نزلت مني".

وختم  قائلا، لقد تحدثت مع محمد صلاح وهو في حالة جيدة، وكان بإمكانه أن يلعب الشوط الثاني لو تحامل على نفسه، ولكن يبدو أنه عندما يفعل راموس ذلك يتم تهويل الأمر".

المصدر: وكالات

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