دورة اسطنبول.. الجزيري يطيح بحامل اللقب

فجر التونسي مالك الجزيري مفاجأة من العيار الثقيل في دورة اسطنبول التركية للتنس، بإقصائه حامل اللقب، الكرواتي مارين سيليتش.

واحتاج النجم التونسي لساعة و20 دقيقة للفوز على سيليتش، في مباراة الدور الثاني، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-4 و6-2).

وبهذه الخسارة فقد سيليتش آماله في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية.

أما الجزيري فضرب موعدا في الدور ربع النهائي، مع المصنف سابعا في البطولة، التشيكي يري فيسيلي، الذي تأهل على حساب البرازيلي تياغو مونتيرو، بفوزه عليه، بنتيجة (6-2، 2-6 و7-6).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض