فيديو.. مارسيليا يحرم ريد بول النمساوي من "ريمونتادا" ويبلغ نهائي "يوروبا ليغ"

انتزع مارسيليا الفرنسي بطاقة العبور إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، من ريد بول سالزبورغ النمساوي، رغم خسارته أمامه (1-2) بعد تمديد لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وعاد الفريق النمساوي من بعيد وسجل هدفين من دون رد في مرمى الفريق الفرنسي، في الوقت الأصلي من عمر المباراة، ليحقق بذلك "ريمونتادا" خاصة به، ويذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، على ملعب "رد بول أرينا"، في مدينة سالزبورغ.

ولكن مارسيليا نجح في حسم نتيجة المواجهة لصالحه في الدقيقة 11، من زمن الشوط الإضافي الثاني، بهدف سجله مدافعه البرتغالي البديل، جورجه رولاندو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية احتسبها الحكم خطأ.

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وكان لاعب ريد بول سالزبورغ، المالي أمادو هايدارا، قد سجل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 53، في حين جاء الهدف الثاني بـ "نيران صديقة" سجله الغيني، بونا سار، لاعب مرسيليا، خطأ في مرماه.

وضرب مارسيليا، بذلك موعدا في نهائي "يوروبا ليغ"، الذي سيقام يوم 16 مايو الجاري، في مدينة ليون الفرنسية، مع أتلتيكو مدريد، بطل نسختي (2010 و2012)، الذي تغلب على أرسنال الإنجليزي بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بينما تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما، الأسبوع الماضي، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

المصدر: RT

نايف الكوردي