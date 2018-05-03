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التشكيلة الأساسية لمواجهة ريد بول ومارسيليا

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة ريد بول ومارسيليا
Reuters Leonhard Foeger
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كشف مدربا ريد بول النمساوي ومارسيليا الفرنسي التشكيلة الأساسية لهما، لخوض لقاء الإياب ضمن الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، الساعة (22:05) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ الألماني ماركو روزي، المدير الفني لفريق ريد بول سالزبورغ، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الفرنسي:

 

بينما اختار الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي مارسيليا، التشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذا اللقاء الهام:

وكان فريق مارسيليا قد تغلب على ضيفه النمساوي بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما، يوم الخميس الماضي، على ملعب "فيلودروم" في مدينة مارسيليا.  

المصدر: "twitter/redbullsalzburg/om_officiel"

نايف الكوردي 

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