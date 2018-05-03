التشكيلة الأساسية لمواجهة ريد بول ومارسيليا

كشف مدربا ريد بول النمساوي ومارسيليا الفرنسي التشكيلة الأساسية لهما، لخوض لقاء الإياب ضمن الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، الساعة (22:05) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ الألماني ماركو روزي، المدير الفني لفريق ريد بول سالزبورغ، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الفرنسي:

Folgende STARTELF schickt Trainer Marco #Rose ins heutige alles entscheidende Rückspiel gegen @OM_Officiel. ⚽🔥 #FCSOLM#UEL // Our STARTING XI tonight! pic.twitter.com/UzK2EHkrPa — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 3, 2018

بينما اختار الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي مارسيليا، التشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذا اللقاء الهام:

وكان فريق مارسيليا قد تغلب على ضيفه النمساوي بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما، يوم الخميس الماضي، على ملعب "فيلودروم" في مدينة مارسيليا.

المصدر: "twitter/redbullsalzburg/om_officiel"

نايف الكوردي