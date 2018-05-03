أتلتيكو مدريد إلى نهائي الدوري الأوروبي من بوابة أرسنال (فيديو)

تأهل أتلتيكو مدريد إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه أرسنال، إثر تغلبه عليه (1-0)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ويدين الفريق الإسباني "الروخي بلانكوس" بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه دييغو كوستا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع لزمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة، وتمريرة بينية رائعة من زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

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وتفوق أتلتيكو مدريد على ضيفه أرسنال (2-1) بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، يوم الخميس الماضي، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

وسيكون أتلتيكو مدريد، بطل نسختي (2010 و2012)، على موعد في النهائي مع الفائز من اللقاء، الذي يجمع في هذه اللحظات بين فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي وضيفه مارسيليا الفرنسي، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بينهما (2-0) لصالح الفريق النمساوي، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق الفرنسي، يوم الخميس الماضي، على ملعب "فيلودروم" في مدينة مارسيليا. لذا اضطر الفريقان إلى الذهاب إلى شوطين إضافيين.

المصدر: RT

نايف الكوردي