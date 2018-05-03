موقعة "كسر العظم" بين أتلتيكو مدريد وضيفه أرسنال

يحتضن ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، مساء اليوم الخميس، الساعة (22:05) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اللقاء المرتقب بين أتلتيكو مدريد وأرسنال، في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي.

وكشف مدربا أتلتيكو مدريد وضيفه أرسنال التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض هذه المباراة المصيرية، قبل نحو ساعة من بدايتها.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، ضد ضيفه الإنجليزي:

13- السلوفاكي يان أوبلاك

19- الفرنسي لوكاس هيرنانديز

2- الأوروغوياني دييغو غودين

24- الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز

5- الغاني توماس تييي بارتي

14- غابي

6- كوكي

8- ساول نيغويز

18- دييغو كوستا

7- الفرنسي أنطوان غريزمان

18- دييغو كوستا.

🏧👥 | ALINEACIÓN

¡Aquí tenéis los 1⃣1⃣ ATLÉTICOS que defenderán hoy nuestros colores de inicio!

🔴⚪🔴 ¡Yo te quiero, Atleti!#AúpaAtleti#AtletiArsenal#UELpic.twitter.com/IZDCorM3Wx — Atlético de Madrid (@Atleti) May 3, 2018

في المقابل، سيعتمد الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة كتيبة سيميوني:

13- الكولومبي دافيد أوسبينا راميريز

18- الإسباني ناتشو مونريال

6- الفرنسي لوران كوسيلني

20- الألماني شكودران موستافي

24- الإسباني هيكتور بيليرين

11- الألماني مسعود أوزيل

8- الويلزي آرون رامسي

10- جاك ويلشر

23- داني ويلبك

29- السويسري غرانيت تشاكا

9- الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل نهما، في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

المصدر: "twitter/atleti/Arsenal"

نايف الكوردي