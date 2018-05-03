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بيع 89 % من تذاكر مونديال 2018

03 مايو 2018 | 17:29 GMT
بيع 89 % من تذاكر مونديال 2018
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Vladimir Astapkovich / Sputnik

أكد المدير التنفيذي للجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018، أليكسي سوروكين، بيع 89 % من تذاكر مباريات البطولة حتى الآن.

ونقلت وكالة تاس عن سوروكين: "حتى الآن، تم بيع 89 % من التذاكر المخصصة لمباريات مونديال 2018، وقد تم بالفعل بيع 2.374 مليون تذكرة، 46 % منها كانت من نصيب المشجعين الروس، و54 % للمشجعين الأجانب".

وأشار سوروكين إلى أن 20 % من التذاكر التي طرحت للبيع كانت من الدرجة الرابعة، المخصصة حصرا للمشجعين الروس وللمقيمين في روسيا.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الروسية: "بالنظر إلى الاهتمام الكبير ببطولة كأس العالم 2018، يمكننا القول بثقة أننا نتوقع امتلاء مدرجات الملاعب في جميع المباريات".

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ويعتبر المشجعون من الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وكولومبيا، والمكسيك، والأرجنتين، أكثر المشجعين الأجانب شراء لتذاكر المونديال الروسي.

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وتستمر عملية بيع التذاكر حتى الـ15 من يوليو المقبل، وهو موعد إجراء المباراة النهائية لمونديال روسيا.

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الذي يقوم حاليا بزيارة لمدينة سوتشي، أكد استعداد روسيا بشكل كامل لاحتضان العرس الكروي العالمي.

المصدر:RT

عمر بيكضاض

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