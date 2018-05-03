بوتين وإنفانتينو يتسلمان بطاقة "هوية المشجع"

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم، في مدينة سوتشي، مركز إصدار بطاقات هوية المشجعين لمونديال 2018، وحصلا على بطاقتيهما.

وبمساعدة آلة الطابور الإلكترونية، طبع وزير الاتصالات والإعلام الروسي نيكولاي نيكيفورو، رقم الانتظار لبوتين وإنفانتينو، قبل أن يتوجه الرئيس الروسي ورئيس الفيفا إلى مكاتب التسجيل، ليحصل كل واحد منهما على بطاقة هوية المشجع الخاصة به.

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من الـ14 من يونيو لغاية الـ15 من يوليو المقبلين، ووضعت قرعة المونديال منتخب روسيا مستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية، ومصر، وأوروغواي.

المصدر: RT

عمر بيكضاض