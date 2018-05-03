انطباعات الخبراء حول استعدادات روسيا للمونديال إيجابية جدا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو اليوم، أن جميع الانطباعات التي تلقتها المنظمة من الخبراء حول التحضير لبطولة كأس العالم 2018، جاءت إيجابية جدا.

وقال رئيس الفيفا خلال اجتماع مجلس المراقبة للجنة المنظمة لمونديال 2018 في سوتشي:"الانطباعات والآراء التي نتلقاها من الخبراء إيجابية جدا بما فيه الكفاية.. الملاعب ممتازة ورائعة".

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وأشار إنفانتينو إلى العمل الذي تم إنجازه بشأن القضايا الأمنية.

من جهته، أكد وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، أن هناك مهمة تتمثل في الانتهاء من جميع الأعمال والأشغال، وتقديم المرافق الخاصة ببطولة كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم، بحلول الأول من يونيو المقبل.

المصدر:RT

عمر بيكضاض