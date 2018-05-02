لماذا يفضل الريال مواجهة روما في نهائي دوري الأبطال؟

بعد حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ16 في تاريخه، بدأ الحديث عن الفريق المفضل أوالمناسب للنادي الملكي في المباراة النهائية.

وسيواجه ريال مدريد في النهائي، المتأهل من المباراة التي ستجمع اليوم نادي روما الإيطالي بضيفه ليفربول الإنجليزي.

إقرأ المزيد

ويرى الخبراء والنقاد الرياضيون أن الريال وعشاقه قد يفضلون مواجهة روما في النهائي، ليس لضعف الفريق الإيطالي أو لقوة الفريق الإنجليزي، بل لرغبتهم في تجنب تكرار سيناريو نهائي 1981، الذي خسره النادي الملكي أمام ليفربول.

إقرأ المزيد

وكان ذلك اللقاء آخر نهائي يخسره الريال حتى الآن، حيث فاز بلقب دوري الأبطال في آخر 6 مناسبات وصل فيها إلى المباراة النهائية.

1- في عام 1998: فاز ريال مدريد بالبطولة على حساب يوفنتوس (1-0).

2- في عام 2000: فاز ريال مدريد على فالنسيا الإسباني (3-0).

3- في عام 2002: توج الريال باللقب بعد فوزه على بايرن ليفركوزن (2-1).

4- عام 2014: حصد الريال اللقب بعد الفوز على أتلتيكو مدريد (4-1).

5- في عام 2016: فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

6- في عام 2017: تغلب ريال مدريد على يوفنتوس (4-1).

ويبدو ليفربول الذي فاز بآخر نهائي خاضه في البطولة عام 2005 أمام ميلان الإيطالي، الأوفر حظا في مواجهة ريال مدريد في نهائي هذا العام، بحكم فوزه ذهابا على روما بخمسة أهداف لهدفين.

المصدر: RT

عمر بيكضاض