شاهد.. ريال مدريد يبلغ نهائي الأبطال بشق الأنفس على حساب العملاق البافاري!

انتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من منافسه بايرن ميونيخ بصعوبة، بتعادله معه (2-2)، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء.

وصعق الظهير الأيمن البافاري جوشوا كيمينش الفريق الملكي بهدف سريع، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة الحكم، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، كما فعل في لقاء الذهاب.

لكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رد بهدف التعادل للفريق المدريدي سريعا أيضا، في الدقيقة 11، من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية بعد تمريرة متقنة من زميله الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

ومن ثم وضع بنزيما الميرنجي في المقدمة، في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الإسباني تياغو ألكانتارا وحارس المرمى الألماني زفن أولريخ.

وأدرك الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب ريال مدريد السابق، التعادل للفريق البافاري، في الدقيقة 63، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل إلى نهائي التشامبيونز ليغ.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي التشامبيونز ليغ للمرة الثالثة على التوالي، على حساب بايرن ميونيخ بتفوقه عليه (4-3)، بنتيجة مبارياتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان الفريق الملكي تغلب على العملاق البافاري (2-1) في عقر داره، في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ.

المصدر: RT

نايف الكوردي