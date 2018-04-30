قائد ريال مدريد يحسم أمر "الممر الشرفي" لبرشلونة

أكد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس أن لاعبي النادي الملكي لن يقيموا "ممرا شرفيا" للاعبي برشلونة، في لكلاسيكو المرتقب، الأحد المقبل، في المرحلة الـ36 من "الليغا".

وقال راموس، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال وبايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "برشلونة حقق الثنائية المحلية، وهو موسم عظيم بالنسبة له، ولو حققنا دوري أبطال أوروبا سيكون كذلك موسما عظيما بالنسبة لنا".

وأضاف الدولي الإسباني: "الممر الشرفي؟ هذا الموضوع نال الكثير من الحديث ولكن قلنا من قبل إننا لن نقوم به".

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وتوج البارسا قبل أسبوع تقريبا بكأس ملك إسبانيا، قبل أن يحصد أمس، لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكارونيا (4-2)، في الجولة الـ35 من الليغا، وأقام لاعبو لاكورونيا ممرا شرفيا للبلوغرانا تكريما لهم على تتويجهم بكأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية.

ووفقا لتصريحات راموس فإن لاعبي برشلونة لن يحظوا بالممر الشرفي، الذي يعتبر تقليدا غير إلزامي في الكرة الإسبانية، ويتمثل بوقوف لاعبي فريق على جانبين، والتصفيق تكريما للفريق الخصم البطل عند دخول لاعبيه إلى أرضية الملعب والمرور خلال "الممر الشرفي"، في بادرة حضارية الهدف منها ترسيخ المعنى الحقيقي للروح الرياضية بين الفرق المتنافسة، وإظهار الاحترام للبطل.

المصدر: وكالات