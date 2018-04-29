برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه

توج نادي برشلونة بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه بعد فوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكارونيا 4-2 ، اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من المسابقة.

سجل رباعية البارسا كل من البرازيلي فيليب كوتينيو في (د.7) والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية "هاتريك" في (د.38 و82 و85)، بينما أحرز هدفي أصخاب الأرض لوكاس بيريز في (د.40) وإيمري كولاك في (د.64).

وحسم برشلونة الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن (26 فوزا مقابل 8 تعادلات)، الصراع على اللقب في أول موسم تحت إشراف المدرب ارنستو فالفيردي، عمليا قبل أربع مراحل في حساب النقاط كونه يملك مباراة مؤجلة مع فياريال ستقام في 9 مايو.

وسجل ميسي هدفه الـ 32 في الليغا هذا الموسم وتصدر السباق إلى جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية بعدما تقدم بفارق هدف واحد على المصري محمد صلاح الذي سجل 31 هدفا لليفربول الإنجليزي.

ونزل أندريس إنييستا في آخر ثلاث دقائق بدلا من الكرواتي إيفان راكيتيتش، وحمل شارة القائد في مباراته الـ 671 مع الفريق الكاالوني في الليغا (سجل 57 هدفا).

ويحتل برشلونة صدارة "الليغا" برصيد 86 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف، أتليتكو مدريد، الذي تمكن من الفوز على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0، في المقابل، وقف رصيد ديبورتيفو لا كورونيا عند 28 نقطة وأصبح ثالث فريق يتأكد هبوطه إلى الدرجة الثالثة بعد لاس بالماس وملقة.

وبذلك، توج الفريق الكتالونى بالثنائية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك" في موسم واحد للمرة الثامنة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا لهذا الإنجاز، متفوقا بفارق ثلاث مرات على أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو، وأربع مرات على غريمه ريال مدريد.

المصدر: RT+وكالات