رسميا.. إنييستا يعلن رحيله عن برشلونة

أكد قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، المخضرم أندريس إنييستا، رحيله عن النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الحالي.

وقال إنييستا (33 عاما) في مؤتمر صحافي عقده اليوم:"هذا المؤتمر الصحافي للإعلان عن قرار خوضي الموسم الأخير مع برشلونة".

وأضاف إنييستا، الذي انضم إلى برشلونة بعمر الثانية عشرة، أمام عائلته، ورئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، والمدرب إرنستو فالفيردي ولاعبي الفريق الكتالوني، إن أفضل طريقة لترك النادي "عندما تشعر بأهميتك، بأنك لاعب أساسي مع إمكانية إحراز الألقاب".

وتابع "إنه يوم صعب جدا بالنسبة لي، لأنني هنا طيلة حياتي، وتوديع بيتي وحياتي هنا أمر صعب جدا".

وفي ظل التوقعات عن انتقاله إلى الدوري الصيني، قال إنييستا عن وجهته المقبلة: "سنعرف ذلك عندما ينتهي الموسم. قلت إنني لن ألعب ضد برشلونة، لذا لن يكون (النادي) في أوروبا".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض